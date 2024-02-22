بعد إزالتها.. توزيع كراسي ملعب محمد الخامس على ملاعب القرب بالدار البيضاء

تقرر توزيع كراسي ملعب محمد الخامس “دونور” على ملاعب القرب التابعة لمقاطعات مدينة الدار البيضاء، بعد إزالتها من الملعب، بسبب اشغال الصيانة التي يخضع لها.

وسيتم توزيع 40 ألف كرسي التي تم اقتلاعها من ملعب محمد الخامس على مختلف ملاعب القرب بمدينة الدار البيضاء، على أن يتم تركيبها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

ويخضع حاليا ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لمجموعة من الإصلاحات، وذلك تأهبا لاحتضان مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

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