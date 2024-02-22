سائق حافلة مازيمبي يتسبب في تكسير سيارات بعثة بيراميدز المصري بعد وصولها للكونغو

سائق حافلة مازيمبي يتسبب في تكسير سيارات بعثة بيراميدز المصري بعد وصولها للكونغو

2024-02-22 / 18:12
0

كشف نادي بيراميدز، اليوم الخميس، عن تعرض حافلة بعثة الفريق في الكونغو الديمقراطية إلى حادث، عقب الوصول استعدادًا لمواجهة مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأفاد نادي بيراميدز في بيان رسمي: «سائق حافلة فريق مازيمبي، تسبب في تحطيم وتكسير سيارات بعثة الفريق لدى وصولها إلى الكونغو الديمقراطية بشكل غريب للغاية».

وأتم البيان: «بعثة بيراميدز سالمة ولا تعاني من مشكلة جراء هذا الحادث، وتستعد لمواجهة مازيمبي بكل جدية».

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم السبت القادم، على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تصفيات أولمبياد باريس.. موعد مباراة المنتخب النسوي ضد تونس والقناة الناقلة

تصفيات أولمبياد باريس.. موعد مباراة المنتخب النسوي ضد تونس…

2024-02-22 / 17:48
Photo of بعد إزالتها.. توزيع كراسي ملعب محمد الخامس على ملاعب القرب بالدار البيضاء

بعد إزالتها.. توزيع كراسي ملعب محمد الخامس على ملاعب…

2024-02-22 / 17:22
Photo of شركة خاصة ستتكفل بتكوين اللاعبين فيما الأندية الوطنية تتفرغ للفريق الأول فقط

شركة خاصة ستتكفل بتكوين اللاعبين فيما الأندية الوطنية تتفرغ…

2024-02-22 / 16:45
Photo of التحقيق مع حكام مغاربة بسبب التلاعب.. ومديرية التحكيم تلوذ بالصمت

التحقيق مع حكام مغاربة بسبب التلاعب.. ومديرية التحكيم تلوذ…

2024-02-22 / 14:44
Photo of أشرف حكيمي يخطط للعودة إلى ريال مدريد

أشرف حكيمي يخطط للعودة إلى ريال مدريد

2024-02-22 / 13:26
Photo of القضاء الإسباني يحكم بأربع سنوات ونصف سجنا في حق داني ألفيش

القضاء الإسباني يحكم بأربع سنوات ونصف سجنا في حق…

2024-02-22 / 12:08
Photo of بودريقة يكشف حقيقة صدور مذكرة بحث في حقه

بودريقة يكشف حقيقة صدور مذكرة بحث في حقه

2024-02-22 / 11:41
Photo of إسبانيا.. الحكم بسجن داني ألفيس 4 سنوات و6 أشهر

إسبانيا.. الحكم بسجن داني ألفيس 4 سنوات و6 أشهر

2024-02-22 / 11:16
Photo of تشافي يعلق على تعادل برشلونة أمام نابولي في دوري الأبطال

تشافي يعلق على تعادل برشلونة أمام نابولي في دوري…

2024-02-22 / 10:35
Photo of ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي للفوز في افتتاح الدوري الأمريكي

ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي للفوز في افتتاح الدوري…

2024-02-22 / 09:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق