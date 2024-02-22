سائق حافلة مازيمبي يتسبب في تكسير سيارات بعثة بيراميدز المصري بعد وصولها للكونغو

كشف نادي بيراميدز، اليوم الخميس، عن تعرض حافلة بعثة الفريق في الكونغو الديمقراطية إلى حادث، عقب الوصول استعدادًا لمواجهة مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأفاد نادي بيراميدز في بيان رسمي: «سائق حافلة فريق مازيمبي، تسبب في تحطيم وتكسير سيارات بعثة الفريق لدى وصولها إلى الكونغو الديمقراطية بشكل غريب للغاية».

وأتم البيان: «بعثة بيراميدز سالمة ولا تعاني من مشكلة جراء هذا الحادث، وتستعد لمواجهة مازيمبي بكل جدية».

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم السبت القادم، على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp