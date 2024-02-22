“داني ألفيس” خلف القضبان لأربع سنوات ونصف

هبة بريس _ رياضة

أصدرت المحكمة العليا في كتالونيا بإسبانيا، الخميس، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف على اللاعب البرازيلي السابق داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022. وأُلزم ألفيس بدفع 150 ألف يورو للضحية.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم صدر بعدما ثبت أن الضحية لم توافق على العلاقة، وتوفرت أدلة تؤكد على الاعتداء، وجاءت شهادة المدعية تؤكد الاغتصاب.

يشار إلى أنه يمكن التقديم بالاستئناف ضد هذا الحكم.

وقد تم اعتقال داني ألفيس في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي وظل محتجزا في السجن منذ ذلك الحين

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