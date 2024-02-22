“داني ألفيس” خلف القضبان لأربع سنوات ونصف

2024-02-22 / 18:09
0
هبة بريس _ رياضة

أصدرت المحكمة العليا في كتالونيا بإسبانيا، الخميس، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف على اللاعب البرازيلي السابق داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022. وأُلزم ألفيس بدفع 150 ألف يورو للضحية.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم صدر بعدما ثبت أن الضحية لم توافق على العلاقة، وتوفرت أدلة تؤكد على الاعتداء، وجاءت شهادة المدعية تؤكد الاغتصاب.

يشار إلى أنه يمكن التقديم بالاستئناف ضد هذا الحكم.

وقد تم اعتقال داني ألفيس في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي وظل محتجزا في السجن منذ ذلك الحين

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تعلن عن قراراتها بعد أن وصل الحوار مع الطلبة إلى الباب المسدود

الحكومة تعلن عن قراراتها بعد أن وصل الحوار مع…

2024-02-22 / 19:11
Photo of التغطية الصحية لفائدة الوالدين تعود عبر مقترح قانون

التغطية الصحية لفائدة الوالدين تعود عبر مقترح قانون

2024-02-22 / 18:52
Photo of ” الاأطوروت ” توصي بأخذ الحيطة والحذر بسبب رياح قوية

” الاأطوروت ” توصي بأخذ الحيطة والحذر بسبب رياح…

2024-02-22 / 18:39
Photo of “جوتا” لاعب أستون فيلا يعلن اعتناقه الإسلام

“جوتا” لاعب أستون فيلا يعلن اعتناقه الإسلام

2024-02-22 / 18:31
Photo of “وكالة” ستتولى استكمال تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز

“وكالة” ستتولى استكمال تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز

2024-02-22 / 18:17
Photo of برنامج “جسر”.. إحداث أزيد من 100 مركز للتكفل بالنساء ضحايا العنف

برنامج “جسر”.. إحداث أزيد من 100 مركز للتكفل بالنساء…

2024-02-22 / 17:47
Photo of البيضاء.. حافلات الباصواي تنطلق في فاتح مارس وسعر التذكرة 6 دراهم

البيضاء.. حافلات الباصواي تنطلق في فاتح مارس وسعر التذكرة…

2024-02-22 / 17:02
Photo of سابقة..مدرسة خصوصية تقاسم تجربتها مع تلامذة العالم القروي بسطات

سابقة..مدرسة خصوصية تقاسم تجربتها مع تلامذة العالم القروي بسطات

2024-02-22 / 16:33
Photo of بايتاس: إجراءات الحكومة للحد من التضخم بدأت تعطي ثمارها

بايتاس: إجراءات الحكومة للحد من التضخم بدأت تعطي ثمارها

2024-02-22 / 16:23
Photo of 594 مركبة ودراجة نارية جديدة تعزز الآليات اللوجيستيكية لمصالح الشرطة

594 مركبة ودراجة نارية جديدة تعزز الآليات اللوجيستيكية لمصالح…

2024-02-22 / 15:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق