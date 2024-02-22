البيضاء.. حافلات الباصواي تنطلق في فاتح مارس وسعر التذكرة 6 دراهم

2024-02-22 / 17:02
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هبة بريس - البيضاء

حدد مجلس جماعة الدار البيضاء خلال دورته الاستثنائية اليوم الخميس، تسعيرة وموعد انطلاق حافلات الباصواي،

وذكر مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاءمولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، أن المجلس صادق بالإجماع، على تحديد تسعيرة تذاكر النقل بواسطة حافلات “كازا باصواي” ذات مستوى الخدمة العالية “BHNS”، في ستة دراهم.

وأضاف مولاي أحمد افيلال، أن الانطلاقة الرسمية لحافلات الباصواي، ستكون في فاتح مارس القادم، مشيرا الى أن الأشغال تسير بوثيرة سريعة لانطلاق الخطوط الأخرى من الحافلات قبل التواريخ المحددة.

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