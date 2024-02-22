سابقة..مدرسة خصوصية تقاسم تجربتها مع تلامذة العالم القروي بسطات

2024-02-22 / 16:33
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هبة بريس_ سطــــــــات

في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت مجموعة مدارس رياض الحمد الخاصة بسطات، الانفتاح على تلامذة العالم القروي من خلال القيام بالعديد من الزيارات الميدانية لتقاسم التجارب على مستوى التدبير التربوي والبيداغوجي واشراك التلاميذ في تنشيط وتفعيل الحياة المدرسية من خلال تنظيم ورشات ومقابلات في كرة القدم بين تلامذة هذه الأخيرة وتلامذة العالم القروي.

الخطوة تأتي تنفيذا لمضامين اتفاقية الشراكة التي تجمع بين هذه الأخيرة ومجموعة مدارس الكرايم التابعة للنفوذ الترابي للجماعة القروية امزورة بدائرة سطات، والتي تروم تقاسم التجارب وخلق روح التضامن والتعاون بين تلاميذ المؤسستين بغية تجويد التعلمات وتطويرها، واضعة أسطولها للنقل المدرسي رهن إشارة تلامذة الكرايم وأطرها التربوية للقيام برحلات ترفيهية او ماشابه ذلك.
كما المبادرة تأتي أيضا في إطار انفتاح مجموعة مدارس الكرايم على محيطها الخارجي دعما للتمدرس وخاصة في صفوف الفتيات بالعالم القروي انسجاما مع المجهودات التي تقوم بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة البيضاء سطات لتكريس مفهوم المقاربة التشاركية جعل من الفضاءات التعليمية ملتقى لتقاسم التجارب وتبادل الخبرات واستقبال الآباء والأمهات لتقريب وجهات النظر وتقييم العمل التربوي خدمة للناشئة على اعتبار أن المتعلم يعد محورا أساسيا للعملية التعليمية التعلمية.

الصبيحة الرياضية التي احتضنتها مجموعة مدارس الكرايم صباح اليوم الخميس تأتي على هامش فعاليات الحفل الوطني للسلامة الطرقية المزمع تنظيمه السبت المقبل، والذي ستؤطره كالعادة كل من عناصر الدرك الملكي بسرية سطات وكذا عناصر الوقاية المدنية، وبحضور كافة الفاعلين والمتدخلين، وهو فرصة أيضا لمشاركة المتعلمين والمتعلمات في

تقديم العديد من الأنشطة التربوية والتحسيسية بشراكة مع جمعية آباء وأمهات المؤسسة.

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