بايتاس: إجراءات الحكومة للحد من التضخم بدأت تعطي ثمارها

2024-02-22 / 16:23
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هبة بريس

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف الحد من التضخم بدأت تعطي ثمارها.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول التدابير الحكومية للحد من التضخم، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الإجراءات عديدة وتهم، أساسا، ورش التغطية الصحية، حيث بلغ عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية “أمو تضامن” حوالي 11 مليون و400 ألف منخرط، وورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي بلغ عدد المستفيدين منه 2,6 مليون أسرة، فضلا عن تعبئة غلاف مالي بقيمة 16 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة برسم السنة المالية 2024.

وأضاف أن التدخلات الحكومية تشمل، أيضا، دعم السكن وتغطية تكاليف مخرجات الحوار الاجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء ودعم مهنيي النقل بغلاف مالي شهري يناهز 2,7 مليار درهم.

وأبرز السيد بايتاس، في هذا الصدد، أن الحكومة تعمل على التدخل لفائدة مهنيي النقل كلما ارتفع سعر المحروقات، بهدف مساعدة الأسر والمقاولات التي تشتغل في مجال النقل، عبر الإبقاء على أسعار المواد الغذائية في حدودها الطبيعية.

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