بسبب “النشرة الإنذارية”.. وزارة التجهيز والماء تحذر السائقين

2024-02-22 / 15:05
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هبة بريس

أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر، على إثر توقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار في عدد من الأقاليم يومي الجمعة والسبت.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بأقاليم كل من فكيك وجرادة والناظور والدريوش وكرسيف وتاوريرت وتازة وبولمان وميدلت وكلميم وأسا-الزاك وسيدي إفني وشتوكة-أيت بها وأكادير-إداوتنان وتزنيت وإنزكان – أيت ملول ابتداء من يوم غد الجمعة 23 فبراير 2024 وإلى غاية يوم السبت 24 فبراير 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”.

وأضاف البلاغ أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين:

▪ مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: 17 17 71 37 05

▪ مركز الاتصال للطرق السيارة: ( 50 50)

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