الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتحديد معايير جودة الهواء

2024-02-22 / 14:39
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هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.23.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286 الصادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286 السالف الذكر، وذلك بغرض إضافة بعض التعاريف وتحيين الجدول الملحق المحدد للائحة الملوثات ومعايير جودة الهواء وتعديل بعض المقتضيات المرتبطة بتحسين حكامة تدبير شبكة حراسة وتتبع جودة الهواء بالمغرب.

من جهة أخرى، أشار بايتاس إلى أنه تقرر تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى اجتماع حكومي لاحق.

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