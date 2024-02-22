جرسيف.. تنصيب الأستاذ رشيد العمري رئيسا للمحكمة الإبتدائية خلفا لميمون الهواري

هبة بريس

عرفت المحكمة الإبتدائية بجرسيف صباح يومه الخميس 22 فبراير الجاري تنصيب الأستاذ رشيد العمري رئيسا للمحكمة الإبتدائية بجرسيف خلفا للأستاذ ميمون الهواري بقاعة الجلسات العمومية.

وقد شهد حفل التنصيب حضور السيد الكاتب العام بعمالة جرسيف،والسادة رئيس محكمة الاستئناف بتازة، السيد وكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتازة،رئيس المحكمة الابتدائية بتازة ورئيسها ،و وكيل الملك لديها، وكذا وجوه وقامات تنتمي لسلك القضاء والمحاماة من تازة وجرسيف، إضافة إلى أطر من وزارة العدل ،رئيس المجلس العلمي، رؤساء المصالح الأمنية بالإقليم،منتخبون،ورؤساء مصالح خارجية.

وجرى تنصيب الأستاذ رشيد العمري الذي أتى خلفا للأستاذ ميمون الهواري وفق الأعراف المعمول بها ، بحيث ألقى كلمة عبر من خلالها عن فخره واعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها،مؤكدا على عزمه على الإشتغال بتفان والتزام لتقديم خدمات ترقى إلى تطلعات وانتظارات المتقاضين ..

تجدر بالإشارة أن السيد رشيد العمري قد تقلّد منصب رئيس المحكمة الإبتدائية ببركان قبل أن يترأس المحكمة الابتدائية بجرسيف.

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