عصام الحضري: “أعتذر لك يا بونو لكن أنا الأفضل”

أشاد الحارس الدولي المصري السابق عصام الحضري بالدولي المغربي ياسين بونو، حامي عرين الهلال السعودي.

وقال الحضري في تصريحات لشبكة قنوات “ssc” السعودية: “بونو أخي وحبيبي، وقد بارك لي على تأهل منتخب سوريا في كأس أمم آسيا، تربطنا صداقة قوية، ونحن دائما على تواصل”.

وأضاف: “بونو هو من أفضل حراس المرمى في العالم وليس فقط في القارة الأفريقية”.

وعند سؤاله عن الأفضل بينه وبين ياسين بونو، رد الحضري ضاحكا: “اعتذر لك يا بونو ولكن الحضري أفضل”.

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