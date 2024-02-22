ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي للفوز في افتتاح الدوري الأمريكي

ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي للفوز في افتتاح الدوري الأمريكي

2024-02-22 / 09:34
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افتتح إنتر ميامي الموسم الجديد من الدوري الأمريكي، بفوزه على ريال سالت ليك (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) في الجولة الأولى من المسابقة.

وتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقدم عرضا قويا ليحصل على لقب رجل المباراة بعدما صنع الهدف الأول الذي سجله روبرت تايلور في الدقيقة 39 من الشوط الأول، الذي شهد سيطرة إنتر ميامي.

في الشوط الثاني، فرض ريال سالت ليك سيطرته بحثا عن تسجيل هدف التعادل في الوقت الذي اعتمد فيه إنتر ميامي على الهجمات المرتدة مستغلا سرعات ومراوغات ميسي، حتى دخل الأوروجواياني لويس سواريز الذي صنع الهدف الثاني لزميله دييجو جوميز في الدقيقة 83.

وحصد إنتر ميامي أول 3 نقاط له في الدوري وظل ريال سالت ليك بلا رصيد من النقاط.

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