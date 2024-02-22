تشافي يعلق على تعادل برشلونة أمام نابولي في دوري الأبطال

تشافي يعلق على تعادل برشلونة أمام نابولي في دوري الأبطال

2024-02-22 / 10:35
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أكد تشافي هيرنانديز أن برشلونة احتاج إلى التحلي بالمزيد من الحسم والفعالية الهجومية، خلال مباراة نابولي الأخيرة أمس الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقدّم برشلونة أداء هجوميًا لافتًا، لكن الفريق اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 في ملعب نابولي “دييغو أرماندو مارادونا”، ليتأجل حسم المتأهل للدور المقبل بين الفريقين إلى مباراة العودة، المُقررة إقامتها يوم 12 مارس/ آذار المقبل في كتالونيا.

بدوره، قال مدرب برشلونة، تشافي، في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “لديّ شعور أفضل، لأنني أعتقد أننا كنا قادرين على تحقيق الفوز. لقد لعبنا جيدًا، باستثناء بعض الدقائق. بعد التقدم 1-0، افتقدنا التحكم”.

وأضاف تشافي عن مباراة نابولي: “النتيجة ليست سيئة، لكن الأمر كان يدور حول تحقيق الفوز اليوم. كنا جيدين جدًا، باستثناء (ما حدث) بعد الهدف. لم نكن فعّالين، مثلما هي الحال طوال الموسم تقريبًا”.

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