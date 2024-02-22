بودريقة يكشف حقيقة صدور مذكرة بحث في حقه

كشف محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي حقيقة صدور مذكرة بحث في حقه.

وقال بودريقة في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية إن كل ما تم تداوله بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأضاف بودريقة: “أؤكد أنه لا وجود لشكاية ضدي من لدى الفرقة الوطنية حسب علمي، وإذا كانت هناك شكاية فأنا رهن آشارتهم إذا توفرت الظروف”.

ومعلوم أن محمد بودريقة يتواجد حاليا خارج أرض الوطن، بعدما خضع لعملية جراحية طارئة في الديار الإنجليزية.

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