أشرف حكيمي يخطط للعودة إلى ريال مدريد

يخطط الدولي المغربي اشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي للعودة إلى فريقه الأم ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن اشرف حكيمي يدرس السير على نفس خطى زميله الفرنسي كيليان مبابي بطلب الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية في صيف سنة 2025 قبل نهاية عقده بعام واحد.

وأضاف نفس المصدر أن حكيمي يريد العودة إلى ريال مدريد، خاصة وأنه يحظى بإعجاب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، باعتباره واحدا من أفضل الأظهرة اليمنى في العالم.

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