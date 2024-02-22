الحوز: إصابة 4 سياح بتسمم غذائي ومطالب بتحرك مكتب حفظ الصحة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أصيب أربعة سياح أجانب ، يوم امس الأربعاء ، بتسمم غذائي وصف ب ” الحاد ” ، مما استدعى نقلهم إلى مستعجلات مستشفى الرازي بمدينة مراكش ، لتلقي العلاجات الضرورية .

ويتعلق الأمر، حسب مصادر محلية، بسائحتين بريطانيتين، وطفليهما البالغيين من العمر 10 و 12 سنة، والذين تعرضوا جميعا لتسمم غذائي بعد تناول وجبة طعام بإقليم الحوز.

وأوضحت ذات المصادر أن المعنيين بالأمر كانوا في زيارة سياحية إلى منطقة إمليل، حيث تناولوا وجبتهم في أحد المطاعم المعروفة باستقطابها للسياح المغاربة والأجانب.

وأوردت ذات المصادر أن الضحايا أحسوا بمغص شديد في الأمعاء رافقته آلام في المعدة، وهو ما جعلهم يشكون في المأكولات التي تناولوها، فيما تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد تم فتح تحقيق في هذه النازلة لكشف الظروف والملابسات المحيطة بها، وتحديد مدى مسؤولية المطعم الذي تناول فيه السياح وجبتهم في الأعراض الصحية التي ألمت بهم، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

الواقعة تساءل من جديد مكاتب حفظ الصحة بإقليم الحوز، ومطالب بالقيام بواجبها ومسؤوليتها في مراقبة ما يستهلكه المواطنين من غذاء، خصوصا ان اغلب ما يعرض على المستهلك من مواد قد تسبب في تسممه لأنها لا تخضع لمعايير السلامة الغذائية.

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