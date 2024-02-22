تفاصيل بناء ثلاثة محطات نموذجية لتحلية مياه البحر بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وقع البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، على ثلاث اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 188 مليون دولار في إطار تمويل برنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في مجال حلول خصوبة التربة وتغذية النباتات.

و تبلغ قيمة القرض الأول 150 مليون دولار، والمتأتي من موارد البنك الإفريقي للتنمية، والقرض الثاني بقيمة 18 مليون دولار من موارد صندوق ” كندا – البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ”، سيخصصان لتمويل بناء ثلاثة مصانع نموذجية لتحلية مياه البحر، حيث أن القدرة السنوية الإجمالية لمصانع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستبلغ 110 ملايين متر مكعب.

و فضلا عن تحقيق استقلالية المواقع الصناعية والمنجمية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المياه غير التقليدية، سيمكن المشروع من توفير ما يناهز 75 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لمدينتي آسفي والجديدة والمناطق المجاورة لمصانع آسفي والجرف التابعة للمكتب، حيث أن أكثر من 1,5 مليون شخص سيستفيدون من مياه الشرب.

أما القرض الثالث، البالغ قيمته 20 مليون دولار المتأتي من موارد صندوق التكنولوجيات النظيفة، فسيخصص لتمويل أنظمة تخزين الطاقة المولدة من المصادر المتجددة، وستوفر هذه الأنظمة الطاقة لمحطات تحلية المياه والوحدات الإنتاجية الأخرى لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

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