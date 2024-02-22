تفاصيل بناء ثلاثة محطات نموذجية لتحلية مياه البحر بالمغرب

2024-02-22 / 15:42
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وقع البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط،  على ثلاث اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 188 مليون دولار في إطار تمويل برنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في مجال حلول خصوبة التربة وتغذية النباتات.

و تبلغ قيمة القرض الأول 150 مليون دولار، والمتأتي من موارد البنك الإفريقي للتنمية، والقرض الثاني بقيمة 18 مليون دولار من موارد صندوق ” كندا – البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ”، سيخصصان لتمويل بناء ثلاثة مصانع نموذجية لتحلية مياه البحر، حيث أن القدرة السنوية الإجمالية لمصانع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستبلغ 110 ملايين متر مكعب.

و فضلا عن تحقيق استقلالية المواقع الصناعية والمنجمية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المياه غير التقليدية، سيمكن المشروع من توفير ما يناهز 75 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لمدينتي آسفي والجديدة والمناطق المجاورة لمصانع آسفي والجرف التابعة للمكتب، حيث أن أكثر من 1,5 مليون شخص سيستفيدون من مياه الشرب.

أما القرض الثالث، البالغ قيمته 20 مليون دولار المتأتي من موارد صندوق التكنولوجيات النظيفة، فسيخصص لتمويل أنظمة تخزين الطاقة المولدة من المصادر المتجددة، وستوفر هذه الأنظمة الطاقة لمحطات تحلية المياه والوحدات الإنتاجية الأخرى لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بالأرقام.. تأسيس 93 ألف شركة جديدة خلال سنة 2023 ثلثها بالدار البيضاء

بالأرقام.. تأسيس 93 ألف شركة جديدة خلال سنة 2023…

2024-02-22 / 17:30
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم مدونة الجمارك والضرائب غير…

2024-02-22 / 14:23
Photo of مندوبية التخطيط: “انخفاض أسعار الخضر و المحروقات و ارتفاع أسعار السمك و الشاي و القهوة”

مندوبية التخطيط: “انخفاض أسعار الخضر و المحروقات و ارتفاع…

2024-02-22 / 11:00
Photo of بالفيديو.. صديقي يستعرض أبرز مستجدات الدورة 16 لمعرض مكناس الفلاحي

بالفيديو.. صديقي يستعرض أبرز مستجدات الدورة 16 لمعرض مكناس…

2024-02-22 / 10:17
Photo of إسبانيا تتوقع استثمارات تناهز 45 مليار أورو في أفق 2050 بالمغرب

إسبانيا تتوقع استثمارات تناهز 45 مليار أورو في أفق…

2024-02-21 / 21:42
Photo of المغرب..توقع بلوغ النمو الاقتصادي 3,5 في المائة على المدى المتوسط

المغرب..توقع بلوغ النمو الاقتصادي 3,5 في المائة على المدى…

2024-02-21 / 20:28
Photo of خبير فرنسي: المغرب حقق خلال عقدين فقط تقدما مذهلا

خبير فرنسي: المغرب حقق خلال عقدين فقط تقدما مذهلا

2024-02-21 / 20:04
Photo of دول أوروبية وأفريقية تعوّل على «أنبوب غاز» بين المغرب ونيجيريا

دول أوروبية وأفريقية تعوّل على «أنبوب غاز» بين المغرب…

2024-02-21 / 18:33
Photo of صديقي: “وجهنا الدعوة لكل تعاونيات المناطق المتضررة من الزلزال لحضور معرض الفلاحة”

صديقي: “وجهنا الدعوة لكل تعاونيات المناطق المتضررة من الزلزال…

2024-02-21 / 17:56
Photo of وزير الفلاحة ينهي الجدل.. إسرائيل لن تكون حاضرة في المعرض الفلاحي لمكناس

وزير الفلاحة ينهي الجدل.. إسرائيل لن تكون حاضرة في…

2024-02-21 / 17:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق