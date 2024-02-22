تصغره بـ25 سنة .. انفصال توم كروز عن حبيبته الروسية

2024-02-22 / 10:30
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هبة بريس - متابعة

انفصل نجم “المهمة المستحيلة” توم كروز عن حبيبته عارضة الأزياء الروسية “إلسينا خيروفا” التي تصغره بـ25 عامًا، بحسب ما أكدته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وشوهد كروز (61عامًا) وإلسينا (36 عامًا) للمرة الأولى بشكل علني في فبراير الماضي، رغم أن علاقتهما بدأت منذ العام الماضي سرًّا، بحسب ما أكده مقربون من النجم العالمي.

وأكدت الصحيفة بحسب مقرب من كروز “يعيش توم وإلسينا في المبنى نفسه في لندن، وإنهاء علاقتهما بشكل سيّئ سيكون أمرًا محرجًا لكليهما، خصوصًا إذا اصطدما ببعضهما على السلالم أو في المصعد”.

وأضاف “لا يوجد أي مشاعر سلبية من كليهما، سيظلان صديقين”.

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