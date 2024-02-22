بالأرقام.. تأسيس 93 ألف شركة جديدة خلال سنة 2023 ثلثها بالدار البيضاء

2024-02-22 / 17:30
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن العدد الإجمالي للمقاولات الجديدة المحدثة بالسجل التجاري خلال سنة 2023 بلغ 93 ألفا و517 مقاولة مغربية.

وتحتل الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد والشركات ذات المسؤولية المحدودة المرتبة الأولى بالنسبة للأشكال القانونية الأكثر استعمالا حيث تمثل على التوالي 64 في المائة و35 في المائة من مجموع الشركات المنشأة.

وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للشركات الجديدة، حافظت جهة الدار البيضاء- سطات على المركز الأول بالنسبة للجهات التي تستقطب تأسيس الشركات وذلك بحصة 37 في المائة، تليها الرباط- سلا- القنيطرة، و طنجة- تطوان- الحسيمة، و مراكش- آسفي، و فاس- مكناس ثم سوس- ماسة.

و بخصوص التوزيع القطاعي للشركات الجديدة، هيمن قطاع التجارة بحصة 27,6 في المائة يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية، و الخدمات و النقل و الصناعة و الفندقة والمطاعم و تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

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‫3 تعليقات

  2. قطاع التجارة شكل حصة تقدر ب 27,6 وقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية التي أخذت النسبة المئوية الاخرى..

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