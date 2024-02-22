مندوبية التخطيط: “انخفاض أسعار الخضر و المحروقات و ارتفاع أسعار السمك و الشاي و القهوة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الشهرية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير الماضي ، سجل انخفاضا بنسبة 6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
و في هذا الصدد، أوضحت المندوبية أنه قد تم تسجيل انخفاضات في عدد من المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2023 ويناير2024 ومنها على الخصوص أثمان “الخضر” بنسبة 9,6 في المائة.
وهم الانخفاض في ما يخص المواد غير الغذائية، على الخصوص أثمان “المواد الصيدلية” بنسبة 4,9 في المائة و “المحروقات” بنسبة 2,4 في المائة.
مقابل ذلك، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 4,7 في المائة و”الفواكه” بنسبة 0,6 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,4 في المائة و”اللحوم” بنسبة 0,3 في المائة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
المشكل الكبير والطامة الكبرى هو نقص في أسعار هذه المواد الغذائية الخضر والزيادة في أسعار الأسماك والقهوة والشاي الأكثر استهلاكا شي يحير العقول…
لاشيء تغير هههههههههههه الأسعار لازالت مستمرة في الإرتفاع ماعدا الخضر هي التي عرفت شيئا ما من الانخفاض.
نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك ، وفي هذا الشهر الكريم يتطلب مصاريف كثيرة وأنتم تقومون بالزيادات في الأسعار الأكثر استهلاكا.
انخفاض أسعار الخضر و المحروقات
سجل انخفاضا بنسبة 6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق
لماذا ارتفعت أثمان السمك وفواكه البحر
Mezyane Mezyane saraha
Db ramdan dakhel khas kolchy yti7 f taman
نطالب بانخفاض جميع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك والمحروقات وووووو وووووووو وغيرها وذالك راجع إلى الراتب الشهري الذي يتقضاه المواطن البسيط، ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أي انخفاض تتكلمون عنه الأسعار جد ملتهبة خربت جيوب المواطنين المغاربة أعيد النظر في ارتفاع يجب مراقبة في الأسعار والجودة.