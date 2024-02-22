مندوبية التخطيط: “انخفاض أسعار الخضر و المحروقات و ارتفاع أسعار السمك و الشاي و القهوة”

2024-02-22 / 11:00
10

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الشهرية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير الماضي ، سجل انخفاضا بنسبة 6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

و في هذا الصدد، أوضحت المندوبية أنه قد تم تسجيل انخفاضات في عدد من المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2023 ويناير2024  ومنها على الخصوص أثمان “الخضر” بنسبة 9,6 في المائة.

وهم الانخفاض في ما يخص المواد غير الغذائية، على الخصوص أثمان “المواد الصيدلية” بنسبة  4,9 في المائة و “المحروقات” بنسبة 2,4 في المائة.

مقابل ذلك، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 4,7 في المائة  و”الفواكه” بنسبة 0,6 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,4 في المائة و”اللحوم” بنسبة 0,3 في المائة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بالفيديو.. صديقي يستعرض أبرز مستجدات الدورة 16 لمعرض مكناس الفلاحي

بالفيديو.. صديقي يستعرض أبرز مستجدات الدورة 16 لمعرض مكناس…

2024-02-22 / 10:17
Photo of إسبانيا تتوقع استثمارات تناهز 45 مليار أورو في أفق 2050 بالمغرب

إسبانيا تتوقع استثمارات تناهز 45 مليار أورو في أفق…

2024-02-21 / 21:42
Photo of المغرب..توقع بلوغ النمو الاقتصادي 3,5 في المائة على المدى المتوسط

المغرب..توقع بلوغ النمو الاقتصادي 3,5 في المائة على المدى…

2024-02-21 / 20:28
Photo of خبير فرنسي: المغرب حقق خلال عقدين فقط تقدما مذهلا

خبير فرنسي: المغرب حقق خلال عقدين فقط تقدما مذهلا

2024-02-21 / 20:04
Photo of دول أوروبية وأفريقية تعوّل على «أنبوب غاز» بين المغرب ونيجيريا

دول أوروبية وأفريقية تعوّل على «أنبوب غاز» بين المغرب…

2024-02-21 / 18:33
Photo of صديقي: “وجهنا الدعوة لكل تعاونيات المناطق المتضررة من الزلزال لحضور معرض الفلاحة”

صديقي: “وجهنا الدعوة لكل تعاونيات المناطق المتضررة من الزلزال…

2024-02-21 / 17:56
Photo of وزير الفلاحة ينهي الجدل.. إسرائيل لن تكون حاضرة في المعرض الفلاحي لمكناس

وزير الفلاحة ينهي الجدل.. إسرائيل لن تكون حاضرة في…

2024-02-21 / 17:30
Photo of الرباط تحتضن النسخة الـ2 من الملتقى المغاربي للنهوض بمنظومة النباتات الزيتية

الرباط تحتضن النسخة الـ2 من الملتقى المغاربي للنهوض بمنظومة…

2024-02-21 / 16:40
Photo of نزهة حيات تنجح في كسب مقعد للمغرب بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

نزهة حيات تنجح في كسب مقعد للمغرب بالمنظمة الدولية…

2024-02-21 / 15:43
Photo of الدرهم المغربي ثالثا في تصنيف أقوى 10 عملات إفريقية و دينار الجزائر خارج القائمة

الدرهم المغربي ثالثا في تصنيف أقوى 10 عملات إفريقية…

2024-02-21 / 14:17

‫10 تعليقات

  1. المشكل الكبير والطامة الكبرى هو نقص في أسعار هذه المواد الغذائية الخضر والزيادة في أسعار الأسماك والقهوة والشاي الأكثر استهلاكا شي يحير العقول…

    رد

  2. لاشيء تغير هههههههههههه الأسعار لازالت مستمرة في الإرتفاع ماعدا الخضر هي التي عرفت شيئا ما من الانخفاض.

    رد

  3. نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك ، وفي هذا الشهر الكريم يتطلب مصاريف كثيرة وأنتم تقومون بالزيادات في الأسعار الأكثر استهلاكا.

    رد

  9. نطالب بانخفاض جميع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك والمحروقات وووووو وووووووو وغيرها وذالك راجع إلى الراتب الشهري الذي يتقضاه المواطن البسيط، ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

    رد

  10. أي انخفاض تتكلمون عنه الأسعار جد ملتهبة خربت جيوب المواطنين المغاربة أعيد النظر في ارتفاع يجب مراقبة في الأسعار والجودة.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق