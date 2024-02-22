وزارة بنموسى تصدر الأطر المرجعية المكيفة للامتحانات الإشهادية

هبة بريس

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأطر المرجعية المكيفة الخاصة بالامتحانات الإشهادية برسم السنة الدراسية 2024/2023، في ضوء مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 001X24 بتاريخ 02 يناير 2024 في شأن تكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024.

و تم إعداد هذه الأطر المرجعية بتناغم مع الوثيقة المرجعية الخاصة بتكييف البرامج الدراسية بجميع الأسلاك التعليمية، موضوع المذكرة الوزارية رقم 24-086 بتاريخ 25 يناير 2024 في شأن الوثيقة المرجعية الخاصة بتكييف البرامج الدراسية، والتي تم نشرها على البوابة الرسمية للوزارة بتاريخ فاتح فبراير 2024.

وتسعى هذه الأطر المرجعية المكيفة إلى تمكين التلاميذ من التحضير الجيد للامتحانات، وقد تم إعدادها والمصادقة عليها من طرف لجن وطنية تخصصية بتمثيلية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويبلغ عددها 88 إطارا مرجعيا موزعة كالتالي:

▫️ الأطر المرجعية المكيفة لاختبارات الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية – 2024، وعددها خمسة (5)؛

▫️ الأطر المرجعية المكيفة لاختبارات الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي – 2024، وعددها اثنا عشر (12)؛

▫️ الأطر المرجعية المكيفة لاختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا – 2024، وعددها أربعة عشر (14)؛

▫️ الأطر المرجعية المكيفة لاختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا – 2024، وعددها سبعة وخمسون (57).

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