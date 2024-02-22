البرلمان البريطاني يصادق على “وقف إطلاق نار إنساني فورا” بغزة

2024-02-22 / 09:14
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هبة بريس - وكالات

صوّت البرلمان البريطاني، الأربعاء، على مذكرة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، تزامناً مع تظاهر آلاف المحتجين خارج مقره للدعوة إلى الأمر نفسه.

وقبيل التصويت على المذكرة، أجرى مواطنون لقاءات مع نواب مناطقهم، لإقناعهم بالتصويت لصالح المذكرة التي تقدم بها الحزب القومي الأسكتلندي.

وخلال مداولات المذكرة في البرلمان، أعلن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، اعتماد تعديلات الحكومة والمعارضة معا على المذكرة الأصلية وطرحها جميعا للتصويت، الأمر الذي أثار انتقاد جميع الأحزاب لأسباب مختلفة.

يذكر أن الحزب القومي الأسكتلندي طرح مذكرة تدعو لــ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، لكن حزب العمال المعارض طرح تعديلا على المشروع ليصبح “وقف إطلاق نار إنسانيا فوريا”، في حين اقترحت الحكومة تعديلا ينص على “وقف إطلاق نار مؤقت”.

لاحقاً، وبعد عملية التصويت، صادق البرلمان على المذكرة الداعية إلى “وقف إطلاق نار إنساني فورا” في غزة.

وتزامن ذلك مع تظاهر الآلاف خارج البرلمان، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

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