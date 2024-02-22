طقس الخميس.. جو بارد وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تكون الأجواء باردة نسبيا، خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس الكبير، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بسهول المحيط الشمالية، والسواحل الوسطى وشمال غرب الأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع نزول قطرات مطرية متفرقة بمنطقة طنجة واللوكس خلال نهاية الزوال، وكذا بالشمال الغربي، والريف، والواجهة المتوسطية وسهول شمال آسفى، مع هبوب رياح رملية أو غبار بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية، والريف، والأطلس والمنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 11 و 17 درجة فوق السهول الأطلسية الشمالية، والمناطق الوسطى، ومنطقة سوس، والواجهة المتوسطية، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 06 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وفي انخفاض بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا شمال طانطان وهائج محليا إلى قوي الهيجان خلال الصباح ما بين العرائش وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب طانطان.

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