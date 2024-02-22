نقابة في “OCP” تدعو لعدم إقصاء الشركاء الاجتماعيين من التشاور حول القرارات المصيرية
دعت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، الإدارة العامة إلى التوقف عن سياسة المماطلة، وإقصاء الشركاء الاجتماعيين من المشاركة والتشاور حول القرارات المصيرية في سياسة المجمع الداخلية خاصة منها الشق المتعلق بالعنصر البشري.
وحتث الجامعة، في البيان الختامي لمجلسها الوطني المنعقد يوم الجمعة 16 فبراير 2024 بمجمع الشباب والطفولة بوزنيقة، دورة الفقيدين ”اسمهان الوردي ورشيد العسري” تحت شعار ”التكوين دعامة أساسية من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الفوسفاطية”، (حتث) الإدارة على المضي في إصلاح وتحسين الأوراش الكبرى التي تؤرق الفوسفاطيين والفوسفاطيات وذوي الحقوق وعلى رأسها ملف التقاعد والتغطية الصحية والخدماتالاجتماعية والترقية والتكوين وغيرها من الملفات المصيرية.
وأكدت الجامعة، على ضرورة الاسراع في التوقيع على التعاقد الاجتماعي الجديد وعقد جولات المفاوضات الجماعية لسنة 2023 واستئناف اشتغال جميع اللجان الموضوعاتية،صونا للمصالح الكبرى للفوسفاطيين.
وأعلنت إذانتها لسياسة الاذان الصماء المتبعة في ملف السكن في مركز بنجرير، مطالبة الإدارة بالتجاوب مع مطالب الشغيلة في هذا الملف.
وطالبت الجامعة، الحكومة، بإشراك النقابات العمالية الممثلة داخل القطاع في أي تعديل محتمل لبنود القانون المنجمي، كما نحذر من أي انفراد في اتخاذ قرارات أحادية بعيدة عن طموحات وانتظارات الفوسفاطيين.
وأعلنت الجامعة، إدانتها القوية للعدوان السافر الذي يمارسه العدو الصهيوني على إخواننا في فلسطين عامة وغزة خاصة، معبرة عن مساندتها الكاملة للشعب الفلسطيني حتى تحقيق استقلاله المنشود وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ونوهت الجامعة، بالروح النضالية والتماسك التنظيمي ونكران الذات الذي أبان عنه مناضلو ومنخرطو الجامعة في جميع المراكز الفوسفاطية من أجل أن تتبوأ النقابة المكانة الجماهيرية التي تستحقها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
النقابة في قطاع الفوسفاط اصبحت لا تمثل الا نفسها،زيادة على الدعم المادي الحاتمي من ألإدارة المركزية ممثلها ومنتسبوها اصبحوا ذوي نفوذ وامتيازات ضدا على الطبقة العاملة.من سفريات،ترقيات بدون مناسبة ،تفرغ شامل،إكراميات من تحت الطاولة و و و …..
نقابة في “OCP” تدعو لعدم إقصاء الشركاء الاجتماعيين من التشاور حول القرارات المصيرية
التوقف عن سياسة المماطلة
لماذا يريدون إقصاء الشركاء الاجتماعيين من المشاركة والتشاور حول القرارات المصيرية
التكوين دعامة أساسية من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الفوسفاطية
يتطلب عليهم إصلاح وتحسين الأوراش الكبرى التي تؤرق الفوسفاطيين والفوسفاطيات وذوي الحقوق
دعت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط الإدارة العامة إلى التوقف عن سياسة المماطلة ..
النقابيون في المجمع هم المستفيدون من الترقية بدون منازع كل سنتين حتى مع عدم الحضور. العمل أيام العطل و الأعياد للاستفادة من الساعات الإضافية مع عدم الحضور الأيام العادية ليس الكل.
بدون مصداقية أصحاب المصالح الشخصية . اللهم قرارات الادارة ولا المشاركة البءيسة للمطالبة بالدعم الدي يصلكم الى 100 مليون سنويا