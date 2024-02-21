سطات…مصرع شخص ونجاة مرافقه في حادثة سير بالطريق السيار

2024-02-21 / 22:06
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن شخصا لقي مصرعه ليلة الأربعاء الخميس، بعد دهسه من قبل سيارة قادمة من مراكش في اتجاه الدار البيضاء، فيما نجا مرافقه بأعجوبة بالطريق السيار نواحي سطات.

وحسب ذات المصادر، فإن الضحية ومرافقه كانا بصدد عبور الطريق السيار قبل أن تفاجئهما سيارة على مثنها مواطنين من جنسية أمريكية كانوا قادمين من اتجاه مدينة مراكش في اتجاه مدينة الدار البيضاء، وهو الحادث الذي خلف مصرع شخص.

الحادث المؤلم هذا، فتحت على إثره عناصر كوكبة الدراجات التابعة للدرك الملكي تحقيقاتها لمعرفة أسباب وظروف وقوعه، فيما تم اجلاء جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى ذاته، وكذا الاشراف على عملية تسهيل حركة المرور ليلا تجنبا لوقوع اصطدامات أخرى بهذا الممر الطرقي الذي يعرف حركة سير كثيفة، فيما طالب مهتمون وجمعويون بضرورة انشاء ممرات تحتية عبارة عن أنفاق خاصة بالراجلين لتفادي هكذا حوادث مميتة.

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