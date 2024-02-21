الصورة من الارشيف

إسبانيا تتوقع استثمارات تناهز 45 مليار أورو في أفق 2050 بالمغرب

2024-02-21 / 21:42
0
هبة بريس _ الرباط

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إسبانيا تتوقع استثمارات تناهز 45 مليار أورو في أفق 2050 بالمغرب.

وأكد سانشيز، خلال ندوة صحفية في ختام زيارة عمل للمملكة، أن “إسبانيا تعد شريكا مرجعيا للمغرب باستثمارات متوقعة تناهز 45 مليار أورو في أفق 2050″، منوها بـ “التطور الإيجابي” للمبادلات التجارية بين البلدين.

وأبرز أن الشراكة الاقتصادية الثنائية مدعوة لمزيد من التوطيد، خاصة في سياق التنظيم المشترك للبلدين مع البرتغال لكأس العالم لكرة القدم 2030.

كما أشاد بـ “الجهود الكبيرة” التي يبذلها المغرب من أجل عصرنة اقتصاده، مبرزا إسهام المقاولات الإسبانية في هذه الجهود الرامية لتطوير الاقتصاد المغربي، لا سيما في مجالات النقل والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية.

وكان الملك محمد السادس، نصره الله، قد استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط، فخامة السيد بيدرو سانشيز، رئيس حكومة المملكة الإسبانية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار استمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين صاحب الجلالة، حفظه الله، ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل 2022، والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب..توقع بلوغ النمو الاقتصادي 3,5 في المائة على المدى المتوسط

المغرب..توقع بلوغ النمو الاقتصادي 3,5 في المائة على المدى…

2024-02-21 / 20:28
Photo of خبير فرنسي: المغرب حقق خلال عقدين فقط تقدما مذهلا

خبير فرنسي: المغرب حقق خلال عقدين فقط تقدما مذهلا

2024-02-21 / 20:04
Photo of دول أوروبية وأفريقية تعوّل على «أنبوب غاز» بين المغرب ونيجيريا

دول أوروبية وأفريقية تعوّل على «أنبوب غاز» بين المغرب…

2024-02-21 / 18:33
Photo of صديقي: “وجهنا الدعوة لكل تعاونيات المناطق المتضررة من الزلزال لحضور معرض الفلاحة”

صديقي: “وجهنا الدعوة لكل تعاونيات المناطق المتضررة من الزلزال…

2024-02-21 / 17:56
Photo of وزير الفلاحة ينهي الجدل.. إسرائيل لن تكون حاضرة في المعرض الفلاحي لمكناس

وزير الفلاحة ينهي الجدل.. إسرائيل لن تكون حاضرة في…

2024-02-21 / 17:30
Photo of الرباط تحتضن النسخة الـ2 من الملتقى المغاربي للنهوض بمنظومة النباتات الزيتية

الرباط تحتضن النسخة الـ2 من الملتقى المغاربي للنهوض بمنظومة…

2024-02-21 / 16:40
Photo of نزهة حيات تنجح في كسب مقعد للمغرب بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

نزهة حيات تنجح في كسب مقعد للمغرب بالمنظمة الدولية…

2024-02-21 / 15:43
Photo of الدرهم المغربي ثالثا في تصنيف أقوى 10 عملات إفريقية و دينار الجزائر خارج القائمة

الدرهم المغربي ثالثا في تصنيف أقوى 10 عملات إفريقية…

2024-02-21 / 14:17
Photo of تحذيرات أمريكا و بريطانيا تدفع شركات دولية لمراجعة قرار اسثتمارها بالجزائر

تحذيرات أمريكا و بريطانيا تدفع شركات دولية لمراجعة قرار…

2024-02-21 / 11:37
Photo of 11.2 مليار درهم من قبل البنك الدولي لدعم التنمية في المغرب

11.2 مليار درهم من قبل البنك الدولي لدعم التنمية…

2024-02-20 / 22:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق