ابتدائية أكادير تدين الطاوجني بسنتين حبسا نافذا

2024-02-21 / 21:36
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هبة بريس _ الرباط

علم أن المحكمة الابتدائية بأكادير، دانت مساء اليوم الأربعاء، اليوتوبر محمد رضا الطوجني، بالحبس النافذ سنتين، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (2 مليون سنتيم)، مع أداء درهم رمزي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، صاحب الدعوى.

وتوبع محمد رضا الطوجني في حالة اعتقال من أجل “انتحال صفة وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة، من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته”.

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‫11 تعليقات

  11. لا حول ولاقوة الابالله
    الله ياخد الحق فيك يا وزير التقاشر
    شردت عائلة كلها
    حسبنا الله ونعم الوكيل فيك
    هدا هو حال المغرب القوي ياكل الضعيف

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