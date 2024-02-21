ابتدائية أكادير تدين الطاوجني بسنتين حبسا نافذا
هبة بريس _ الرباط
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علم أن المحكمة الابتدائية بأكادير، دانت مساء اليوم الأربعاء، اليوتوبر محمد رضا الطوجني، بالحبس النافذ سنتين، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (2 مليون سنتيم)، مع أداء درهم رمزي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، صاحب الدعوى.
وتوبع محمد رضا الطوجني في حالة اعتقال من أجل “انتحال صفة وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة، من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته”.
11 تعليقات
الوزير ضد طاوجني صاحب قول الحق لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ضلم ضلمات والمغرب يتراس مجلس حقوق الإنسان.
Il est la ⚖. On peut pas dire ce qu’on veut.encors c’est la honte pour la justice marocain. Ahhh j’ai oublié on Faite c’est wahbi
اللهم فرج كربته.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابتدائية أكادير تدين الطاوجني بسنتين حبسا نافذا
بسبب انتحال صفة وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة
المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم هذا أمر خطير جدا
Mezyane meli chedoh bee3da hsen
مزيان مزيان انشري يا هبة البرص
لا حول ولاقوة الابالله
الله ياخد الحق فيك يا وزير التقاشر
شردت عائلة كلها
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك
هدا هو حال المغرب القوي ياكل الضعيف