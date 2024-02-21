خبير فرنسي: المغرب حقق خلال عقدين فقط تقدما مذهلا

2024-02-21 / 20:04
5
هبة بريس _ الرباط

قال الخبير الفرنسي-السويسري في السياسات الدولية، جان ماري هيدت، إن زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب، وهي الأولى منذ تنصيبه، تجسد “دينامية غير مسبوقة” في العلاقات بين البلدين.

وأشار هيدت، إلى أن إسبانيا، بفضل الروابط العريقة وأوصر الصداقة مع المغرب، تمكنت من إقامة علاقات مشتركة “متينة ومثمرة” مع المملكة، مبرزا أن العديد من المؤشرات ظهرت لتوضح هذه الرغبة في التقارب، وخاصة موقف مدريد بشأن قضية الصحراء المغربية.

وأضاف أن هذا “الذكاء” السياسي والدبلوماسي يتجاوز بكثير المسألة الترابية، لاسيما وأن إسبانيا تمكنت في وقت مبكر جدا من إدراك “التحول” الذي باشره المغرب، والذي ارتقى بالمملكة إلى مصاف الفاعلين المؤثرين في المجتمع الدولي.

وأكد هيدت، أنه بفضل الرؤية الملكية، حقق المغرب، خلال عقدين فقط من الزمن، تقدما “مذهلا” بفضل العديد من الإنجازات التي لا يمكن أن يغفل عنها أي مراقب.

وبحسبه، فإن إقامة علاقة متجددة بين إسبانيا والمغرب على أساس الاحترام المتبادل يعني إلقاء نظرة جديدة على جميع البلدان الإفريقية، حيث أصبحت المملكة اليوم حامل لواء إفريقيا الجديدة ورائدا حاسما لمستقبل القارة.

وأشار هيدت إلى أن العلاقات بين الرباط ومدريد ترتكز على تصور مشترك لعالم حديث حيث يقدم كل طرف قيمة مضافة جديدة.

يذكر أن الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب تندرج في سياق استمرارية اللقاء مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2022، والذي أحدث دينامية غير مسبوقة في العلاقات الثنائية، عززها الاجتماع رفيع المستوى وتبادل مكثف للزيارات بين كبار المسؤولين من الجانبين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب..توقع بلوغ النمو الاقتصادي 3,5 في المائة على المدى المتوسط

المغرب..توقع بلوغ النمو الاقتصادي 3,5 في المائة على المدى…

2024-02-21 / 20:28
Photo of دول أوروبية وأفريقية تعوّل على «أنبوب غاز» بين المغرب ونيجيريا

دول أوروبية وأفريقية تعوّل على «أنبوب غاز» بين المغرب…

2024-02-21 / 18:33
Photo of صديقي: “وجهنا الدعوة لكل تعاونيات المناطق المتضررة من الزلزال لحضور معرض الفلاحة”

صديقي: “وجهنا الدعوة لكل تعاونيات المناطق المتضررة من الزلزال…

2024-02-21 / 17:56
Photo of وزير الفلاحة ينهي الجدل.. إسرائيل لن تكون حاضرة في المعرض الفلاحي لمكناس

وزير الفلاحة ينهي الجدل.. إسرائيل لن تكون حاضرة في…

2024-02-21 / 17:30
Photo of الرباط تحتضن النسخة الـ2 من الملتقى المغاربي للنهوض بمنظومة النباتات الزيتية

الرباط تحتضن النسخة الـ2 من الملتقى المغاربي للنهوض بمنظومة…

2024-02-21 / 16:40
Photo of نزهة حيات تنجح في كسب مقعد للمغرب بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

نزهة حيات تنجح في كسب مقعد للمغرب بالمنظمة الدولية…

2024-02-21 / 15:43
Photo of الدرهم المغربي ثالثا في تصنيف أقوى 10 عملات إفريقية و دينار الجزائر خارج القائمة

الدرهم المغربي ثالثا في تصنيف أقوى 10 عملات إفريقية…

2024-02-21 / 14:17
Photo of تحذيرات أمريكا و بريطانيا تدفع شركات دولية لمراجعة قرار اسثتمارها بالجزائر

تحذيرات أمريكا و بريطانيا تدفع شركات دولية لمراجعة قرار…

2024-02-21 / 11:37
Photo of 11.2 مليار درهم من قبل البنك الدولي لدعم التنمية في المغرب

11.2 مليار درهم من قبل البنك الدولي لدعم التنمية…

2024-02-20 / 22:22
Photo of الاستثمار الأخضر .. مجموعة OCP تقترض 1,9 مليار درهم

الاستثمار الأخضر .. مجموعة OCP تقترض 1,9 مليار درهم

2024-02-20 / 18:12

‫5 تعليقات

  5. التحول” الذي باشره المغرب، والذي ارتقى بالمملكة إلى مصاف الفاعلين المؤثرين في المجتمع الدولي.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق