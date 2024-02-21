24 درهم للكيلو ..ارتفاع أسعار الدواجن يصل إلى البرلمان

هبة بريس

توقفت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عند جدل “الارتفاع المتواصل” لأسعار الدواجن وما يخلفه من تبعات على القدرة الشرائية للمغاربة، إلى داخل أسوار قبة البرلمان.

وأوضحت التامني، في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع الدواجن “يواصل ارتفاعا هائلا في الأسعار، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد خمسة وعشرين درهما”.هذا الوضع، حسب البرلمانية التامني، “يعمق ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعرف إقبالا كثيفا على اللحوم البيضاء”.

وسجلت التامي أنه “في الوقت الذي يحمل المهنيون المسؤولية في عوامل الزيادة للوزارة الوصية، تتجه الأخيرة إلى الارتكان للتبريرات المرتبطة بالسياقات الدولية، ليبقى المواطن المغربي هو المتضرر الأول من هذه المعادلة التي أصبحت شماعة الحكومة التي تعلق عليها كل السياسات المنتهجة”.

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