24 درهم للكيلو ..ارتفاع أسعار الدواجن يصل إلى البرلمان

2024-02-21 / 19:41
2
هبة بريس

توقفت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عند جدل “الارتفاع المتواصل” لأسعار الدواجن وما يخلفه من تبعات على القدرة الشرائية للمغاربة، إلى داخل أسوار قبة البرلمان.

وأوضحت التامني، في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع الدواجن “يواصل ارتفاعا هائلا في الأسعار، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد خمسة وعشرين درهما”.هذا الوضع، حسب البرلمانية التامني، “يعمق ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعرف إقبالا كثيفا على اللحوم البيضاء”.

وسجلت التامي أنه “في الوقت الذي يحمل المهنيون المسؤولية في عوامل الزيادة للوزارة الوصية، تتجه الأخيرة إلى الارتكان للتبريرات المرتبطة بالسياقات الدولية، ليبقى المواطن المغربي هو المتضرر الأول من هذه المعادلة التي أصبحت شماعة الحكومة التي تعلق عليها كل السياسات المنتهجة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يفوز بجائزة WSA الأممية عن مشروع تكنولوجي

المغرب يفوز بجائزة WSA الأممية عن مشروع تكنولوجي

2024-02-21 / 19:51
Photo of وقفات حركة “20 فبراير” ..دعوة لدعم فلسطين ومطالب بتحقيق “العدالة الاجتماعية”

وقفات حركة “20 فبراير” ..دعوة لدعم فلسطين ومطالب بتحقيق…

2024-02-21 / 18:48
Photo of صندوق النقد الدولي يحث المغرب على تحديد هدف للتضخم

صندوق النقد الدولي يحث المغرب على تحديد هدف للتضخم

2024-02-21 / 18:11
Photo of درك إفران يضع حدا لعصابة خطيرة متورطة في سرقة المنازل

درك إفران يضع حدا لعصابة خطيرة متورطة في سرقة…

2024-02-21 / 17:45
Photo of مكناس.. وفاة جنديين في ظروف غامضة

مكناس.. وفاة جنديين في ظروف غامضة

2024-02-21 / 16:28
Photo of فجيج .. تدبير الماء الشروب بالواحة وإشكاليات الأجرأة للشركة الجهوية

فجيج .. تدبير الماء الشروب بالواحة وإشكاليات الأجرأة للشركة…

2024-02-21 / 16:11
Photo of ميدلت.. تدشين مقر جديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

ميدلت.. تدشين مقر جديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

2024-02-21 / 15:50
Photo of إسقاط حضانة طفلة عن أمها المغربية لصالح والدها الأجنبي يثير ضجة قانونية وحقوقية

إسقاط حضانة طفلة عن أمها المغربية لصالح والدها الأجنبي…

2024-02-21 / 13:39
Photo of سجن عكاشة: الحالة الصحية للسجين سعيد الناصري “عادية”

سجن عكاشة: الحالة الصحية للسجين سعيد الناصري “عادية”

2024-02-21 / 12:43
Photo of سطات وصفقة النظافة والمدينة غارقة في الأزبال ” صور”

سطات وصفقة النظافة والمدينة غارقة في الأزبال ” صور”

2024-02-21 / 12:32

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق