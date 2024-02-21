استشهاد حكم فلسطيني وعائلته بقصف إسرائيلي

2024-02-21 / 19:01
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهاد الحكم المساعد الدولي محمد خطاب وزوجته وأطفاله الأربعة إلى جانب عدد آخر من أفراد عائلته، نتيجة قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزله بدير البلح في قطاع غزة.

وذكر الاتحاد أن خطاب حكم دولي معتمد في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) منذ عام 2020، وشارك في التحكيم بعديد من البطولات الآسيوية والعربية.

كما نعى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الرحيل المأساوي للحكم الفلسطيني وعائلته، معربا عن عميق مشاعر الحزن والصدمة.

وأكد الاتحاد الآسيوي -عبر موقعه الإلكتروني الرسمي- أن المعلومات التي تلقاها أشارت لرحيل الخطاب وعائلته نتيجة اعتداء إسرائيلي على منزله في غزة.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي “أشعر بالحزن العميق والصدمة لسماع أنباء الرحيل المأساوي لمحمد خطاب وعائلته، ونقف إلى جانب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الحداد بعد هذه الخسارة الكبيرة”.

ويتشارك رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشاعر الحزن التي تشعر بها جماهير كرة القدم في جميع أرجاء قارة آسيا، وهي تفجع بالرحيل المأساوي لحكم يحظى باحترام وتقدير كبيرين، إلى جانب رحيل عائلته وكل الضحايا الأبرياء في هذا الصراع المتواصل.

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‫7 تعليقات

  5. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم الله يرحمهم رحمة واسعة ويسكنهم الفردوس الأعلى ويصبر اهليهم ويغفر لهم ولنا ولك أمة محمد وحسبي الله ونعم الوكيل فاليهود وأتباعهم.

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