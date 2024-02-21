وقفات حركة “20 فبراير” ..دعوة لدعم فلسطين ومطالب بتحقيق “العدالة الاجتماعية”

2024-02-21 / 18:48
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هبة بريس

خيمت الشعارات الداعمة لفلسطين، على وقفات حركة “20 فبراير”، الثلاثاء، تخليدا للذكرى السنوية الـ13 للحركة التي تعد “النسخة المغربية من الربيع العربي”.

ونظمت الجبهة الاجتماعية المغربية ، وقفات للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وفق مقاطع فيديو نشروها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وردد المشاركون شعارات تطالب بضرورة دعم الفلسطينيين في غزة.
ورفعوا لافتات تندد بحرب “الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما طالب المشاركون، من خلال الشعارات، بالعدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب.

يذكر أنه في العام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأطلقوا حركة “20 فبراير”، وخرجوا إلى شوارع المملكة، مطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية، في سياق ثورات “الربيع العربي”.

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