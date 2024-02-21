صديقي: “وجهنا الدعوة لكل تعاونيات المناطق المتضررة من الزلزال لحضور معرض الفلاحة”
هبة بريس ـ الرباط
عقدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ندوة صحافية زوال اليوم بالرباط لتسليط الضوء على أبرز مستجدات النسخة السادسة عشر للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
و خلال هاته الندوة، أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن نسخة هذا العام ستعرف مشاركة دولة إسبانيا كضيف شرف.
و أضاف الوزير صديقي في إجابته على أسئلة الصحافيين بأن التعاونيات التي تنتمي للمناطق التي ضربها الزلزال مؤخرا و لها شروط السلامة الصحية ستكون حاضرة بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
و شدد صديقي على أنه في تواصل مباشر و شخصي مع كافة ممثلي التعاونيات المنتمية للمناطق التي تضررت من الزلزال، و ستكون حاضرة بقوة في النسخة السادسة عشر من “سيام مكناس”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
الصديقي يقول : وجهنا الدعوة لكل تعاونيات المناطق المتضررة من الزلزال لحضور معرض الفلاحة ..
يجب دعمها والوقوف معها ..
الله إعوضكم خير إنشاء الله ..
اللهم احفظهم بحفظك التام..
مشكورة وزارة الفلاحة على مجهودها الكبير إتجاه تعاونيات الحوز ..
من المهم تسليط الضوء على أبرز مستجدات النسخة السادسة عشر للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس
نسخة هذا العام ستعرف مشاركة دولة إسبانيا كضيف شرف
Mezyane Mezyane
Ahsen haja ghaydiroha