صديقي: “وجهنا الدعوة لكل تعاونيات المناطق المتضررة من الزلزال لحضور معرض الفلاحة”

هبة بريس ـ الرباط

عقدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ندوة صحافية زوال اليوم بالرباط لتسليط الضوء على أبرز مستجدات النسخة السادسة عشر للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.

و خلال هاته الندوة، أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن نسخة هذا العام ستعرف مشاركة دولة إسبانيا كضيف شرف.

و أضاف الوزير صديقي في إجابته على أسئلة الصحافيين بأن التعاونيات التي تنتمي للمناطق التي ضربها الزلزال مؤخرا و لها شروط السلامة الصحية ستكون حاضرة بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس.

و شدد صديقي على أنه في تواصل مباشر و شخصي مع كافة ممثلي التعاونيات المنتمية للمناطق التي تضررت من الزلزال، و ستكون حاضرة بقوة في النسخة السادسة عشر من “سيام مكناس”.

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