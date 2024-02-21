درك إفران يضع حدا لعصابة خطيرة متورطة في سرقة المنازل

ع محياوي _ هبة بريس

أكدت مصادر خاصة ل ” هبة بريس ” أن مصالح الدرك الملكي بإفران وضعت حدا لعصابة متخصصة في سرقة المنازل روعت ساكنة افران ، إيموزار، صفرو و نواحيهم ضمنهم نساء .

وجاء إيقاف المتورطين بعد توصل سرية الدرك الملكي بإفران أن عصابة تستعمل أقنعة لإخفاء ملامحهم إقتحمت مزرعة ، حيت تم السطو على مبالغ مالية مهمة تمثلت في 100 مليون سنتيم بالإضافة إلى السطو على مجوهرات وأشياء أخرى ،وبعد التحقيقات والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك تم توقيف العصابة بعد كمين محكم تحث الإشراف المباشر لقائد سرية الدرك الملكي بإفران ونائبه وجميع أفراد العناصر الدركية ، العصابة مكونة من 6 أفراد ضمنهم نساء وتم استرجاع أغلب المسروقات ، و جاء اعتقال الموقوفين في وقت قياسي بتعاون مع عدد من سريات للدرك.

مجهودات كبيرة تبدل من طرف سرية الدرك الملكي بافران من أجل حفظ الأمن و محاربة الجريمة والمخدرات وتوفير الأمن والاستقرار بالمنطقة خدمات متواصلة رصدتها عدسة هبة بريس في عدة مناسبات لدرك إفران وإيموزار .

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