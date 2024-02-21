وزير الفلاحة ينهي الجدل.. إسرائيل لن تكون حاضرة في المعرض الفلاحي لمكناس
هبة بريس ـ الرباط
راجت في الأيام الماضية شائعات تفيد بتلقي مسؤولين من دولة إسرائيل دعوات رسمية لحضور فعاليات النسخة السادسة عشر من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس و الذي ستحتضنه بلادنا في القترة ما بين 22 و 28 أبريل.
و في هذا الصدد، أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن إسرائيل لن تكون حاضرة ضمن الوفود المشاركة في “سيام مكناس 2024”.
و أضاف الوزير صديقي في ندوة صحافية نظمت بالرباط لتقديم مستجدات الملتقى الدولي للفلاحة بأن الملتقى سيتميز بحضور دولة إسبانيا كضيف شرف هذا العام.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن نسخة هذا العام من ملتقى مكناس الفلاحي الدولي قد اختير له موضوع “المناخ و الفلاحة.. من أجل نطم إنتاج مستدامة و قادرة على الصمود”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
وزير الفلاحة ينهي الجدل إسرائيل لن تكون حاضرة في المعرض الفلاحي لمكناس..
لا نريد وجودها في المعرض الدولي للفلاحة ..
أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن إسرائيل لن تكون حاضرة ضمن الوفود المشاركة في “سيام مكناس 2024”..
شكرا لوزير الفلاحة على هاته المبادرة الطيبة..
إسرائيل لن تكون حاضرة في المعرض الفلاحي لمكناس
راجت في الأيام الماضية شائعات تفيد بتلقي مسؤولين من دولة إسرائيل دعوات رسمية لحضور فعاليات النسخة السادسة عشر من المعرض الدولي للفلاحة