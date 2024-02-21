وزير الفلاحة ينهي الجدل.. إسرائيل لن تكون حاضرة في المعرض الفلاحي لمكناس

2024-02-21 / 17:30
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هبة بريس ـ الرباط

راجت في الأيام الماضية شائعات تفيد بتلقي مسؤولين من دولة إسرائيل دعوات رسمية لحضور فعاليات النسخة السادسة عشر من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس و الذي ستحتضنه بلادنا في القترة ما بين 22 و 28 أبريل.

و في هذا الصدد، أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن إسرائيل لن تكون حاضرة ضمن الوفود المشاركة في “سيام مكناس 2024”.

و أضاف الوزير صديقي في ندوة صحافية نظمت بالرباط لتقديم مستجدات الملتقى الدولي للفلاحة بأن الملتقى سيتميز بحضور دولة إسبانيا كضيف شرف هذا العام.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن نسخة هذا العام من ملتقى مكناس الفلاحي الدولي قد اختير له موضوع “المناخ و الفلاحة.. من أجل نطم إنتاج مستدامة و قادرة على الصمود”.

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