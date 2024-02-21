مكناس.. وفاة جنديين في ظروف غامضة

2024-02-21 / 16:28
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هبة بريس _ فاس

أمرت النيابة العامة المختصة بمكناس حسب مصدر هبة بريس، بتشريح جثتي جنديين أحدهما متقاعد، عثر عليهما في أماكن مختلفة و في توقيت متقارب بحيي كاميلية ووجه عروس، قبل نقلهما صوب مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس لعرضهما على التشريح الطبي، في إطار بحث تباشره عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن المدينة لمعرفة ظروف وحيثيات وأسباب وفاتهما الغامضة.

الجثة الاولى و يتعلق الأمر بجندي في ثكنة عسكرية بالمدينة، عثر عليه جثة هامدة بمنزله في حي وجه عروس، فيما الجثة الثانية بحي كاميلية لجندي متقاعد عثر عليه، ميتا بمنزل في ملكية شقيقته مهاجرة بالديار الأوروبية، بعدما توارى عن الأنظار لمدة أثارت شكوك أقاربهما الذين تواصلوا مع السلطات للبحث عنه.

هذا وقد عاينت عناصر الشرطة القضائية الجثتين في توقيت متقارب فيما بينهما، وأنجزت محضرين بذلك استمعت فيهما إلى أفراد من عائلتيهما وجيرانهما، قبل نقل الجثتين للتشريح الطبي بمستودع الأموات بتعليمات النيابة العامة المختصة، الحادثان إستنفر المصالح الأمنية للشرطة القضائية و عناصر الشرطة العلمية والتقنية بالمدينة .

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