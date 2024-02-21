للمرة الثانية على التوالي.. رسوب 75% من طلاب الطب بجامعة مصرية

2024-02-21 / 15:24
0
هبة بريس - وكالات

للمرة الثانية على التوالي، كشفت نتائج طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج جنوب مصر، عن رسوب 75% من الطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أن 825 طالباً وطالبة أدوا الامتحانات إلكترونياً، وأن نحو أكثر من 600 طالب رسبوا في الامتحانات، مؤكداً أن باب التظلمات على النتيجة سيتم فتحه للراغبين في تقديم تظلمات.

وخلال العام الماضي، تكررت نفس الواقعة حيث شهدت مواقع التواصل في مصر ضجة كبيرة بسبب رسوب 229 طالباً بالفرقة الأولى بنفس الكلية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ماسك: أول مريض مزود بشريحة يتحكم بعقله بواسطة فأرة الكمبيوتر

ماسك: أول مريض مزود بشريحة يتحكم بعقله بواسطة فأرة…

2024-02-21 / 09:24
Photo of السنة الثقافية قطر المغرب 2024 .. معرض للحلي بالدوحة

السنة الثقافية قطر المغرب 2024 .. معرض للحلي بالدوحة

2024-02-20 / 21:30
Photo of تفكيك مجموعة القرصنة “الأكثر ضررا” في العالم

تفكيك مجموعة القرصنة “الأكثر ضررا” في العالم

2024-02-20 / 21:14
Photo of “فيتو” أمريكي يعرقل مطلبا جزائريا بمجلس الأمن

“فيتو” أمريكي يعرقل مطلبا جزائريا بمجلس الأمن

2024-02-20 / 20:19
Photo of عقار من الذهب قد يكون ناجعا لعلاج بعض الأمراض العصبية

عقار من الذهب قد يكون ناجعا لعلاج بعض الأمراض…

2024-02-20 / 19:38
Photo of فرنسا.. سقوط قت–لى في حادث إطلاق نار أمام محكمة مونبلييه

فرنسا.. سقوط قت–لى في حادث إطلاق نار أمام محكمة…

2024-02-20 / 19:22
Photo of أم غزاوية : ابنتي المعاقة أكلت يدها من الجوع

أم غزاوية : ابنتي المعاقة أكلت يدها من الجوع

2024-02-20 / 19:10
Photo of في رمضان.. إسرائيل تقيد دخول مواطنيها المسلمين إلى الحرم القدسي

في رمضان.. إسرائيل تقيد دخول مواطنيها المسلمين إلى الحرم…

2024-02-20 / 18:52
Photo of “الأمير ويليام” يدعو لإنهاء الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن

“الأمير ويليام” يدعو لإنهاء الحرب في غزة في أقرب…

2024-02-20 / 18:05
Photo of السعودية تلزم المسؤولين وكبار الموظفين بارتداء البشت في العمل

السعودية تلزم المسؤولين وكبار الموظفين بارتداء البشت في العمل

2024-02-20 / 12:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق