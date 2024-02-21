للمرة الثانية على التوالي.. رسوب 75% من طلاب الطب بجامعة مصرية

هبة بريس - وكالات

للمرة الثانية على التوالي، كشفت نتائج طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة سوهاج جنوب مصر، عن رسوب 75% من الطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أن 825 طالباً وطالبة أدوا الامتحانات إلكترونياً، وأن نحو أكثر من 600 طالب رسبوا في الامتحانات، مؤكداً أن باب التظلمات على النتيجة سيتم فتحه للراغبين في تقديم تظلمات.

وخلال العام الماضي، تكررت نفس الواقعة حيث شهدت مواقع التواصل في مصر ضجة كبيرة بسبب رسوب 229 طالباً بالفرقة الأولى بنفس الكلية.

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