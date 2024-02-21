بايرن ميونخ يعلن رحيل مدربه توماس توخيل نهاية الموسم الجاري

هبة بريس - وكالات

أعلن بايرن ميونخ بطل ألمانيا يوم الأربعاء رحيل مدربه توماس توخل في نهاية الموسم الحالي، بعيد تراجع أداء ونتائج الفريق البافاري في الفترة الأخيرة.

وقال المدير التنفيذي لبايرن، يان كريستيان دريزن: “في نقاش جيد ومفتوح (مع توخل)، توصلنا إلى قرار متبادل بإنهاء تعاوننا في الصيف”.

من جهته أشار توخل في البيان “حتى ذاك الحين، سأواصل أنا وجهازي الفني بالتأكيد بذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من النجاح”.

وكشف دريزن أن بايرن سيبحث عن “مسار رياضي جديد” تحت قيادة مدرب جديد.

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