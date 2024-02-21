بعد التمثيل والتقديم.. دنيا بوطازوت تخوض تجربة الغناء

2024-02-21 / 13:20
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هبة بريس - القسم الفني

بعد تميزها في التمثيل ونجاحها في مجال التقديم، تستعد الفنانة دنيا بوطازوت، لتقديم عمل غنائي.

وفي هذا الصدد، نشر الكاتب المغربي، يونس آدم، فيديو على حسابه بموقع “انستغرام”، خلال تواجده داخل استوديو للتسجيل رفقة بوطازوت.

وقال يونس آدم “قريبا، عندي ليكم واحد المفاجأة مع محبوبة المغاربة النجمة المتألقة دنيا بوطازوت، غير وجدو ليا راسكم”.

وفي نفس السياق، أكد مصدر خاص، أن الفنانة دنيا بوطازوت ستغني جينيريك سلسلة “ولاد يزة” الذي سيعرض على القناة الأولى خلال شهر رمضان الكريم.

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‫5 تعليقات

  2. سيدة التفاهة لا غير فلا التمثيل تتقن و لا الغناء لكن في زمن التفاهة فهي في المراكز الأولى.

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