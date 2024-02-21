استقبله أخنوش.. بيدرو سانشيز يصل مطار الرباط – سلا

2024-02-21 / 13:04
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هبة بريس

حل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء 21 فبراير بمطار الرباط-سلا، في زيارة عمل وصداقة إلى المملكة.

وكان في استقبال سانشيز، الذي يرافقه في هذه الزيارة وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل الباريس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وبعد استعراض تشكيلة من القوات الملكية الجوية التي أدت التحية، تقدم للسلام على رئيس الحكومة الإسبانية، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، والقائم بالأعمال في السفارة الإسبانية بالمغرب بورخا مونتسيموس، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا عمر السنتيسي، وسفيرة المغرب في إسبانيا كريمة بنيعيش.

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