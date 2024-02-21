إسقاط حضانة طفلة عن أمها المغربية لصالح والدها الأجنبي يثير ضجة قانونية وحقوقية

2024-02-21 / 13:39
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

استنكرت منظمة “ما تقيش ولدي” ما وصفته في بلاغ لها ب “الإجراء التعسفي” لتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة القاضي بإسقاط حضانة طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات عن أمها المغربية .

وذكرت المنظمة في نفس البلاغ ، أن هذا القرار جاء بعد أن قامت الأم بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحديدا في فصله 361 منه يوقف التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية كمثيل لهذا الملف.

وأضافت أن القرار الاستئنافي لم يعد نهائيا بعد، ومن جهة أخرى، فإن استكمال اجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ الأب وهو ” أجنبي يقيم بإحدى دول الخليج ” نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، معتبرة أن تسليم الطفلة للأغيار هو أمر غير مقبول البتة لأنه سيشكل خطرا على طفولتها ويمس كرامتها كطفلة مغربية.

وعبرت “ما تقيش ولدي” عن تضامنها اللامشروط مع الطفلة، موضحة أنها ستعمل على سلك جميع السبل القانونية والنضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، وتصون كرامتها وتضمن حقوقها.

يذكر أنه بعد صدور هذا القرار القضائي، حاول محامي المدعي الأجنبي رفقة عون قضائي، تنفيذ الطلب يوم أمس الثلاثاء، بأخذ المحضونة (الفتاة)، وهو ما تم رفضه من طرف والدتها، في ظل طعنها بالقرار، وباعتبار أن والدها الذي يطالب بالحضانة غير موجود في المغرب لتنفيذ هذا الحكم.

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‫30 تعليقات

  2. اكيد هناك علاقة طيبة بين محامي المدعي والقاضي الناطق بالقرار هدا معروف في المملكة الشريفة

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  3. كل مشاكل الاسر التي ينتج عنها الطلاق سببها النساء.
    لا يوجد رجل يريد تخريب أسرته مهما كان.
    الجانب المالي هو الدافع للنساء للطالبة بالطلاق والعيش بكل حرية .

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  5. Ces femmes marocaines sont bêtes,jamais les mariages avec les gens du golf ne réussissent ,il ne faut jamais être solidaire avec elles ,c est des mariages d amusements ni plus ni moins.

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  6. واحد خليجي ياخد حضانة البنت من امها وهو خارج البلاد وانا مغربي وحرمت من بنتي ولو ها نشوفها واحضنها خاصني مفوض قضائي ب 500د للأسبوع ولا عض علا الكبدا

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  7. وقع معي نفس الشيء ،اسندت لي الحضانة لمدة ثمانية سنوات وعند بلوغ البنت السن 15سنة رفعت دعوة استرجاع المحضون واستجابة لها المحكمة رغم زواج الحاضنة برجل اجنبي ومحرم عن ابنتي

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  8. الحضانة من حق الام في المغرب يجب ان يطبق على الزوج الاجنبى نفس القانون الأذى يطبق على الزوج المغربى فلو حصل الطلاق فى دولة خلجية لايسمع الام بالحضانة حتى لا تاخد الابن معها لبلادها

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  9. القاضي حكم بالنظر الى النسب و نسب الأطفال يرجع إلى الاب و ليس الام و عليه: فالطفلة خليجية و ليست مغربية فإذا ذهبت إلى وطن ابيها ليست عند الغير او الغريب . قال تعالى ادعوهم لابائهم.

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  10. في دول الغرب الأم هي من لها الحق في حضانة أطفالها بدون منازع اما في دول العربية كونها مجتمعات ذكورية بحث تنسب الحضانة للأب تستاهل كل من تفكر ابزواج بعربي

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