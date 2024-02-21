بسبب نشره صور وفيديوهات الدفن.. نشطاء يهاجمون زوج التكتوكر شيماء

هبة بريس - الرباط

تعرض التكتوكر نوري، لموجة كبيرة من الانتقادات، بسبب توثيقه لمراحل دفن وجنازة زوجته الراحلة شيماء.

وحرص التكتوكر، نوري، على نشر جميع مراحل الدفن والجنازة، بالصور والفيديوهات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

نشر التكتوتر نوري لجثمان زوجته بعد وفاتها ثم مراحل دفنها وجنازتها، أثار غضب واستياء فئة عريضة من النشطاء.

عبرت الفنانة المغربية، سلوى زرهان، عن استيائها من الصور والفيديوهات المتداولة، مضيفة في “ستوري” نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”: “مفهمتش كيفاش شي حد يموت ليه قريب اما الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة، يكون عندو الوقت والخاطر باش يصور فيديوهات ويمونطيهوم ويدير ليهوم موسيقى حزينة ويلوحهم للناس”.

من جهتها، أعربت المؤثرة رجاء كوين، عن سخطها بسبب فيديوهات “نوري” مضيفة في ستوري نشرتها في حسابها بموقع “انستغرام” بالقول: “ملي ملي كيموت لينا شي قريب وكنتقسحو مكيكونش عندنا الوقت نهزو التلفونات ونصورو.. شي حوايج حشومه نديرو بيهوم البوز”.

كما خرجت شقيقة التكتوكر الراحلة شيماء، بتدوينات، عبرت من خلالها عن استيائها ورفض عائلتها استغلال نوري لمرض شقيقتها لخلق “البوز” ، قبل أن تطالبه بحذف جميع الفيديوهات والصور وتتوعده بالمتابعة.

انتقادات النشطاء، دفعت بالتكتوكر نوري الى حذف جميع الفيديوهات والخروج بتوضيح نفى من خلاله “استغلال مرض ووفاة زوجته للحصول على المتابعات” موجها رسالة للشامتين بالقول “الله يعطيكوم حالتي”.

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