بسبب نشره صور وفيديوهات الدفن.. نشطاء يهاجمون زوج التكتوكر شيماء

2024-02-21 / 12:10
0
هبة بريس - الرباط

تعرض التكتوكر نوري، لموجة كبيرة من الانتقادات، بسبب توثيقه لمراحل دفن وجنازة زوجته الراحلة شيماء.

وحرص التكتوكر، نوري، على نشر جميع مراحل الدفن والجنازة، بالصور والفيديوهات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

نشر التكتوتر نوري لجثمان زوجته بعد وفاتها ثم مراحل دفنها وجنازتها، أثار غضب واستياء فئة عريضة من النشطاء.

عبرت الفنانة المغربية، سلوى زرهان، عن استيائها من الصور والفيديوهات المتداولة، مضيفة في “ستوري” نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”: “مفهمتش كيفاش شي حد يموت ليه قريب اما الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة، يكون عندو الوقت والخاطر باش يصور فيديوهات ويمونطيهوم ويدير ليهوم موسيقى حزينة ويلوحهم للناس”.

من جهتها، أعربت المؤثرة رجاء كوين، عن سخطها بسبب فيديوهات “نوري” مضيفة في ستوري نشرتها في حسابها بموقع “انستغرام” بالقول: “ملي ملي كيموت لينا شي قريب وكنتقسحو مكيكونش عندنا الوقت نهزو التلفونات ونصورو.. شي حوايج حشومه نديرو بيهوم البوز”.

كما خرجت شقيقة التكتوكر الراحلة شيماء، بتدوينات، عبرت من خلالها عن استيائها ورفض عائلتها استغلال نوري لمرض شقيقتها لخلق “البوز” ، قبل أن تطالبه بحذف جميع الفيديوهات والصور وتتوعده بالمتابعة.

انتقادات النشطاء، دفعت بالتكتوكر نوري الى حذف جميع الفيديوهات والخروج بتوضيح نفى من خلاله “استغلال مرض ووفاة زوجته للحصول على المتابعات” موجها رسالة للشامتين بالقول “الله يعطيكوم حالتي”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of سجن عكاشة: الحالة الصحية للسجين سعيد الناصري “عادية”

سجن عكاشة: الحالة الصحية للسجين سعيد الناصري “عادية”

2024-02-21 / 12:43
Photo of سطات وصفقة النظافة والمدينة غارقة في الأزبال ” صور”

سطات وصفقة النظافة والمدينة غارقة في الأزبال ” صور”

2024-02-21 / 12:32
Photo of بركة: حقينة سدود المملكة تبلغ 4 مليارات متر مكعب

بركة: حقينة سدود المملكة تبلغ 4 مليارات متر مكعب

2024-02-21 / 12:13
Photo of السمسرة في المعدات الطبية.. الحبس النافذ لمدير مستشفى تازة ومن معه

السمسرة في المعدات الطبية.. الحبس النافذ لمدير مستشفى تازة…

2024-02-21 / 11:17
Photo of الطماطم درهمين والبطاطس 3 دراهم.. تراجع أسعار الخضر يطمئن المواطنين

الطماطم درهمين والبطاطس 3 دراهم.. تراجع أسعار الخضر يطمئن…

2024-02-21 / 10:57
Photo of إلغاء محاضرة للشيخ سعيد الكملي بكلية مرتيل يثير الجدل

إلغاء محاضرة للشيخ سعيد الكملي بكلية مرتيل يثير الجدل

2024-02-21 / 10:20
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2024-02-21 / 09:08
Photo of صديقي: تثمين المياه مؤشر أساسي يتعين متابعته

صديقي: تثمين المياه مؤشر أساسي يتعين متابعته

2024-02-20 / 23:29
Photo of اكادير : اعتقال شخصين بسد قضائي بحوزتهما “القرقوبي والكوكايين”

اكادير : اعتقال شخصين بسد قضائي بحوزتهما “القرقوبي والكوكايين”

2024-02-20 / 22:02
Photo of فرحان ..المملكة ملتزمة بالحظر الشامل للتجارب النووية

فرحان ..المملكة ملتزمة بالحظر الشامل للتجارب النووية

2024-02-20 / 21:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق