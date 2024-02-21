الدرهم المغربي ثالثا في تصنيف أقوى 10 عملات إفريقية و دينار الجزائر خارج القائمة

2024-02-21 / 14:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بفضل الاستراتيجية المالية المحكمة التي تنهجها المملكة من خلال بنك المغرب، تمكن الدرهم المغربي من الحفاظ على قوته و مكانته ضمن قائمة أقوى عشر عملات بالقارة الإفريقية.

و في هذا الصدد، كشف موقع  Google Finance Forbes عن أقوى العملات الإفريقية في الوقت الحالي، وذلك وفق قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، العملة المرجعية العالمية، و هو التصنيف الذي حل فيه المغرب كثالث أقوى عملة بالقارة الإفريقية.

و تصدر القائمة الدينار التونسي الذي بلغت قيمته مقابل الدولار 3,13 دينار تونسي، بينما احتلت ليبيا المرتبة الثانية بقيمة 4,83 دينار ليبي، ثم الدرهم المغربي ثالثا بحوالي 10 دراهم مغربية، متبوعا بغانا ثم السيشل، و بوتسوانا و إريتريا و ليسوتو و ناميبيا و جنوب إفريقيا، ثم في المرتبة العاشرة إسواتيني، فيما ظل الدينار الجزائري كعادته خارج قائمة أقوى عشر عملات إفريقية.

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