البطولة الإحترافية.. الرجاء الرياضي يفوز على حسنية أكادير ويرتقي مؤقتا للصدارة

فاز الرجاء الرياضي على ضيفه حسنية أكادير بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة العشرين من البطولة الإحترافية.

افتتح مهدي موهوب التسجيل للرجاء في الدقيقة 45، وأضاف نفس اللاعب ثاني الأهداف في الدقيقة 76.

هذا الفوز يضع الرجاء الرياضي مؤقتا في صدارة البطولة برصيد 44 نقطة، بينما توقف رصيد حسنية أكادير عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

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