طارق البخاري يصدم جمهوره: “خلعت أسناني من أجل دوري في جوج وجوه”

2024-02-21 / 11:31
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هبة بريس - القسم الفني

ظهر الممثل طارق البخاري، بمظهر “صادم” لتجسيد دوره في الملسلس الرمضاني “جوج وجوه”.

واضطر الممثل طارق البخاري، الى خلع أسنانه، لتجسيد شخصية متسول في مسلسل “جوج وجوه”، الذي يجمعه بالممثلة دنيا بوطازوت، و سحر الصديقي.

وفي هذا الصدد، نشر البخاري فيديو بشكله الجديد في حسابه بموقع انستغرام معلقا عليه: “شكرا للدكتور شعيب الذي تحمل عناء الهدم والبناء، شكرا للمبدع مراد الخودي وشركة الانتاج اللذين تقبلوا حماقتي وآمنوا بي“.

وأضاف البخاري في تدوينته قائلا: “شكرا لكل الطاقم الفني والتقني على هذا العمل الذي أحببته لحد خلع أسناني، أيها الجمهور الكريم، نضرب لكم موعدا يومي طيلة شهر رمضان، الفرجة مضمونة والتشويق، الكوميديا والمواقف والمفاجآت على حسابي“.

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‫4 تعليقات

  4. اذا انت فعلا خلعت أسنانك من أجل دور سينمائي فأنت معتوه،ومغفل والمنتج والمخرج كلاهما جهلة اميين ومتطفلين على العمل السينمائي

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