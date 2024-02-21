نزهة حيات تنجح في كسب مقعد للمغرب بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نجحت المغربية نزهة حيات في كسب مقعد للمملكة بالمجلس الإداري للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

و أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعادة انتخاب نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كرئيسة للجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) لوﻻﯾﺔ ثالثة.

و حافظت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بذلك، على مقعدها كعضو في المجلس الإداري للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

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