السكتيوي يكشف أسباب خسارة حسنية أكادير أمام الرجاء الرياضي

السكتيوي يكشف أسباب خسارة حسنية أكادير أمام الرجاء الرياضي

2024-02-20 / 20:20
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كشف عبد الهادي السكتيوي، مدرب حسنية أكادير أسباب خسارة فريقه أمام الرجاء الرياضي بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة العشرين من البطولة الإحترافية.

وقال السكتيوي في تصريح له بعد نهاية المباراة: “لقد عانينا من بعض الغيابات، وهو ما انعكس سلبا على مردودنا في مباراة اليوم، ولدينا الكثير من اللاعبين الشباب، لكن مشكلتنا متعلقة بتوظيف هؤلاء اللاعبين الشباب”.

وأضاف: “الرجاء كان الطرف الأقوى في المباراة وقد فاز باستحقاق، وهو فريق قوي وينافس على لقب الدوري هذا الموسم”.

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