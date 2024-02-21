السمسرة في المعدات الطبية.. الحبس النافذ لمدير مستشفى تازة ومن معه

ع محياوي _ هبة بريس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من يوم أمس الثلاثاء 20 فبراير الجاري، احكامها في حق شبكة “السمسرة في التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة.

وأدانت المحكمة الطبيب (خ_ف) مدير مستشفى ابن باجة بتازة، بالسجن النافذ 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 30.000 درهم.

كما قضت المحكمة بـ 4 سنوات في حق موظف بمستشفى ابن باجة وغرامة قدرها 10.000، وأدانت الهيئة ثلاثة موظفين بسنة ونصف حبسا وغرامة قدرها 10.000 درهم، فيما تمت إدانة تقني بنفس المستشفى بـ 3 أشهر سجنا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وأدانت المحكمة ثلاثة أطباء يمتلكون مصحات خاصة بـ 6 أشهر سجنا نافذا في حق كل واحد منهم، وغرامة قدرها 2000 درهم،

وحكمت المحكمة على مراقب حراس الأمن بمستشفى بن باجة بتازة، بسنة موقوفة التنفيذ في حدود ثمانية أشهر، و تم الحكم على موظفين آخرين بسنة موقوفة التنفيذ كذلك.

وقرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، الحكم بمصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة بتازة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، كما قرر تعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400.000 درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.

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